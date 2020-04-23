صانعة حلويات تحوّل السكاكر لتميمة ضدّ الجائحة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ضمن محاولات التأقلم مع فترة الحظر بفعل «كورونا»، انضمت صانعة الحلويات اليابانية كينشوين إلى ابتكار «أمابي» على شكل حورية ماء يستمتع الناس بطعمها الحلو، ويضيفونه إلى تيمنهم بتلك الروح لمواجهة الوباء العالمي، حسبما أشار موقع «نيبون» الياباني.

وتعتبر أمابي وفقاً للفلكلور الياباني كائناً بثلاث أرجل يعتقد أنه يبعد الأمراض، ووفق الأسطورة فقد ظهرت من البحر في ولاية هيغو التي باتت تعرف اليوم بمحافظة كوماموتو نحو نهاية حقبة إيدو. وقد طفت فوق الأمواج لترشد الناظرين برسم لوحات لها عقب اجتياح الطاعون للبلاد آنذاك.

واستلهاماً لتلك القصة أبدع الفنانون الهواة والمتمرسون بتصوير لوحات لأمابي جرى نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن كينشوين شاءت إضفاء لمستها كصانعة حلويات. وبدأت وفق كيتانو هيديكي، مدير الشركة التي تعمل فيها بصنع حلويات الواغاشي اليابانية التقليدية على شكل أمابي وتقديمها مصنوعةً يدوياً للزبائن بغية تحسين مزاجهم في خضم الأزمة الحالية مقابل 390 يناً للقطعة الواحدة.