مُذنّب «بوريسوف» قادم من حدود منظومة كواكب أخرى

تدل الصور الفوتوغرافية التفصيلية لمذنب «بوريسوف» على أنه تشكل على حدود منظومة مجهولة للكواكب، في ظروف درجة حرارة منخفضة جداً. وحسب موقع «روسيا اليوم»، قال مارتن كوردينر عالم الفلك في مركز «هودارد» التابع لـ«ناسا»، في مقال: «استطعنا إلقاء نظرة إلى داخل المذنب، الذي ولد خارج منظومتنا الشمسية.

وإذا افترضنا أن مكونات الغازات في ذيلها تشير إلى مسقط رأسها فيمكننا القول إنه تشكل في مكان يختلف عن أماكن تشكلت فيه بقية المذنبات أو بالأحرى في منطقة نائية وباردة،تبعد عن نجمه مئات ملايين الكيلو مترات».

يذكر أن أول مذنب قادم إلينا من خارج المنظومة الشمسية اكتشفه عالم الفلك الروسي من شبه جزيرة القرم، غينادي بوريسوف، ويرى العلماء أن أبعاده ومكوناته الكيميائية لا تختلف كثيراً عن مذنبات المنظومة الشمسية، حيث يبلغ قطر نواته نحو كيلو متر واحد، أما المذنب نفسه فيتضمن كميات كثيرة من الغبار والمواد العضوية.