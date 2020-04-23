جدل حول الأذواق في «عيد الشاي» البريطاني

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أشعل العيد الوطني الخامس للشاي في بريطانيا عبر «تويتر» شرارة جدال واسع النطاق بين المغردين حول أفضل فنجان شاي مع الحليب، وفق ما يوحي اللون، لا سيما أن شركة «ديليش» التي أطلقت الحملة نشرت 16 صورة لمختلف أنواع فناجين الشاي متنوعة الأطياف اللونية، وطرحت السؤال الجدلي القائل: هل يجب وضع الحليب أولاً أم الشاي؟ معززةً إياه بإرفاق صورة تدعو روّاد الموقع إلى التدليل على «أي لون هو الأصح».

وهنا بدأ سيل الردود من معلقين ذهبوا إلى حدّ التمسك بفنجان على حساب آخر، واصفين بعض الألوان الباهتة للشاي بـ«الفاحشة» والمستنكَرة.

وأشار البعض إلى أنه لا بدّ من إضافة الحليب بعد اختمار الشاي وشرحوا بأن المحتوى الدهني للحليب يمنع من اختمار الشاي بالشكل المطلوب.

مكانة

واحتل فنجان حمل الرقم «D2» شبه إجماع بين المغردين، علماً أنه بالرغم من الثناء على اللون باعتباره الأصح لكن أحد المستخدمين كتب مشيراً إلى أن كيس الشاي يجب ألا يمس الحليب مطلقاً، في حين غرّد آخر قائلاً: «يجب وضع الحليب قبل الماء».

ولم يغفل أحد المغردين عن الإشارة إلى واقع الحجر المنزلي والتقنين، حيث كتب: «يعتمد الأمر على النقص في مخزون الحليب والتقنين داخل الثلاجة والأسرة».