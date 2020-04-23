أحكام الصيام في زمن الكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

يدخل رمضان هذا العام والعالم يرزح تحت وباء أطبق على الكرة الأرضية، فشلّ أركانها، وأوقف مصانعها، وأجبر الناس في معظم دول العالم على لزوم منازلهم اتقاء لهذا الفيروس واحترازاً من خطره، ومع ذلك يأتي رمضان ليبعث بنسائمه الأمل برحمة الله التي وسعت كل شيء.

وعلى الرغم من الظرف غير المسبوق في التاريخ، يجب على المسلم أن يتلقى هذا الشهر الفضيل بفرحته المعهودة، سيراً على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يبشر أصحابه رضوان الله عليهم بقدوم هذا الشهر، بقوله صلى الله عليه وسلم: "أتاكم شهرُ رمضانَ، شهرٌ مبارَكٌ، فرض اللهُ عليكم صيامَه، تفتحُ فيه أبوابُ الجنَّةِ، وتُغلَق فيه أبوابُ الجحيم، وتُغَلُّ فيه مَرَدَةُ الشياطينِ، وفيه ليلة هي خيرٌ من ألف شهرٍ، من حُرِمَ خيرَها فقد حُرِمَ"، في إشارة لا تخطئها العين إلى فضل هذا الشهر ومكانته العظيمة عند رب العالمين.

وشهر رمضان المبارك يُعَدّ من الأزمنة المباركة التي يعود فيها العباد إلى ربّهم، ويتوب العُصاة من ذنوبهم، وهو وإن جاء في وقت حظرت فيه صلاة الجماعة احترازاً من "فيروس كورونا"، إلا أن أبواب الرحمة فيه مفتحة للمسلمين بطاعاتهم وصلواتهم وقراءتهم للقرآن في بيوتهم.

ونجيب في هذا الموضوع عن بعض الأسئلة التي تتعلق برمضان:

1-ما معنى الصيام؟

الصيام لغة: معناه الإمساك، وفي اصطلاح الفقهاء: الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبداً لله، سبحانه وتعالى، وطاعة لأمره.

2- ما حكم الصيام؟

الصيام واجب لقوله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً".

3- متى فرض الصيام؟

فرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعًا، فصام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعَ رمضانات إجماعًا.

4- ما هي الحكم من الصيام؟

تحصيل التقوى كما في الآية السابقة ﴿... لعلكم تتقون ﴾.

5- متى يجب الصيام؟

يجب الصيام عند رؤية هلال رمضان ليلة تسع وعشرين من شعبان، أو بإتمام شعبانَ ثلاثين يوماً.

6- على من يجب الصيام؟

يجب الصيام على المسلم، البالغ (لا يجب على الصغير، لكن يمكن أن يؤمر به إذا أطاقه، تعويداً له عليه)، العاقل (لا يجب على المجنون)، القادر على الصيام، المقيم (لا يجب الصيام على المسافر)، الخلو من الموانع (الحيض والنفاس).

7- كيف تعقد النية لصيام رمضان؟

يكفي لرمضان نية واحدة ما لم تنقطع بسفر أو مرض أو غيره والأفضل تبييت النية لكل يوم خروجاً من الخلاف.

8- ما هي مستحبات وسنن الصوم؟

السحور وتأخيره، والتعجيل بالفطر عند تحقق غروب الشمس، والإكثار من العبادات والطاعات بأنواعها، وحفظ اللسان عن كثرة الكلام وكفه عما يُكره، وعما يحرم من الكذب والغيبة والنميمة والشتم والفحش، والإفطار على رطب، فمن لم يجد فعلى تمر فمن لم يجد فعلى ماء.

9- ما هي مفسدات الصوم؟

الجماع، وإنزال المني بشهوة، والأكل والشرب عمداً (يلحق بذلك الإبر المغذية)، وإخراج الدم من البدن بحجامة أو نحوها مما يضعف البدن، والتقيؤ عمداًّ.

10- ماذا يفعل من فسد صيامه؟

على من فسد نهاره القضاء، إلا من فسد نهاره بالجماع فعليه القضاء والكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يقدر على ذلك فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فإطعام ستين مسكيناً، وهذه الكفارة على هذا الترتيب عند جمهور أهل العلم.