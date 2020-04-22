حياة «سريالية» بعيداً عن «كورونا»

المصدر: (دبي - البيان)

تحدثت عالمة الأحياء في المسح البريطاني لأنتاركتيكا عن الواقع السريالي لكونها القارة الوحيدة الخالية من «كوفيد 19» على الأرض، وفق «ميرور» البريطانية.وأمضت عالمة الأحياء البحرية، ناديشا زويرشكيه، 16 شهراً في محطة «روثيرا» للأبحاث في «باس»، لدراسة تأثير تغير المناخ على أنظمة الغذاء البحرية.

وتعد القارة القطبية الجنوبية القارة الوحيدة «حالياً»، التي نجت من «كورونا»، وأجريت فحوصات للوافدين منذ فبراير.

وتقع محطة «روثيرا» في أنتاركتيكا على بعد أكثر من 800 ميل من طرف أمريكا الجنوبية.

وقالت ناديشا، عمرها 34 سنة، إنها وزملاؤها يتواصلون من مكان منعزل. و«تبدو الأحداث العالمية سريالية للغاية عندما تكون بعيداً جداً».