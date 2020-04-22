نجا بفضل كلمة «النجدة» على الرمال

المصدر: (دبي - البيان)

أفادت إدارة شرطة نيويورك بالولايات المتحدة في تغريدة أخيراً، بأنها نقلت جوّا مجدف «كاياك» تقطعت به السبل على جزيرة نائية إلى بر الأمن، ممازحة بأن «مجدف الكاياك رفع إجراءات التباعد الجسدي إلى مستوى متقدم».

وأظهرت الصور التي نشرتها إدارة الشرطة الرجل يسير صعوداً ونزولاً على الشاطئ ملوحاً بيديه طالباً المساعدة في خليج جامايكا في 17 أبريل، وقد كتب كلمة «النجدة» على الرمال بالعيدان الخشبية.

وبحسب شبكة «إن بي سي نيوز» كان الرجل قد علق لأكثر من 12 ساعة على الجزيرة النائية. وعند رؤية المروحية، باشر يركض على طول الشاطئ في محاولة لجذب انتباه الطاقم.

وعندما هبطت توجه راكضاً باتجاهها رافعاً قبضتيه إلى صدره محتفياً بإنقاذه.