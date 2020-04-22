ملاجئ فاخرة بنيوزيلندا للأمريكيين

المصدر: (دبي - البيان)

تمكّن عدد من كبار الأثرياء والأغنياء في الولايات المتحدة الأمريكية من الهرب إلى نيوزيلندا للاختباء في مخابئهم الفاخرة.

وقام عدد من المليارديرات في وادي السليكون بحجز رحلات إلى نيوزيلندا بمجرد أن بدأت أزمة فيروس «كورونا» الجديد في التصاعد في البلاد، وتمكن عدد من المسؤولين التنفيذيين الأثرياء من الفرار قبل فترة وجيزة من إغلاق نيوزيلندا حدودها أمام جميع المسافرين تقريباً في 16 مارس.

وقبل ذلك بأسابيع قليلة فقط، تلقت شركة «رايزينغ أس»، الشركة المصنعة للملاجئ مكالمة من مسؤول تنفيذي مقره في نيويورك، يسأل عن كيفية فتح الباب السري لمأواه، الذي يقع على عمق 11 قدماً تحت الأرض في نيوزيلندا ولم يستخدم من قبل.