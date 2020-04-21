مثل توم هانكس.. الشرطة تنقذ رجلاً هرب من كورونا إلى جزيرة نائية وضاع هناك

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أفادت إدارة شرطة نيويورك بالولايات المتحدة في تغريدة أخيراً، بأنها نقلت جوّا مجدف "كاياك" تقطعت به السبل على جزيرة نائية إلى بر الأمان، ممازحة بأن "مجدف الكاياك رفع إجراءات التباعد الجسدي إلى مستوى متقدم".

وأظهرت الصور التي نشرتها إدارة الشرطة الرجل يسير صعوداً ونزولاً على الشاطئ ملوحاً بيديه طالباً المساعدة في خليج جامايكا بحي الكوينز في 17 أبريل، وقد كتب كلمة "النجدة" على الرمال بالعيدان الخشبية، وأشعل ناراً في الأرجاء.

وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" كان الرجل قد علق لأكثر من 12 ساعة على الجزيرة النائية، بعد أن دخلت المياه إلى المركب وأغرقته.

وعند رؤية المروحية، باشر الرجل في الركض على طول الشاطئ ملاحقاً الطائرة في محاولة لجذب انتباه الطاقم. وكان يمكن رؤيته مع تكبير الصورة والتركيز عليه، مرتدياً معطفاً وقفازات وسروالاََ قصيراً.

وعندما هبطت المروحية على الجزيرة، توجه الرجل راكضاً باتجاهها رافعاً قبضتيه إلى صدره محتفياً بإنقاذه.

أشاد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بجهود الإنقاذ، فيما علق أحدهم: "جنون! كأنه خارج من فيلم سينمائي"، وقال آخر: "هل هذا توم هانكس؟" .