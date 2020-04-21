الاحتفاء بميلاد بطريق معمّر

المصدر: ( إعداد: نهى حوّا)

احتفت حديقة حيوانات في بريطانيا بيوم ميلاد بطريق أنثى بلغت الثلاثين، ويعتقد أنها أكبر بطريق معمر في بريطانيا.

وأفاد موقع صحيفة «ذا مترو» البريطانية، بأن الاحتفاء بالبطريق الأنثى تم في حديقة الحيوانات مع الالتزام التام بقواعد التباعد الجسدي، حيث تلقت البطريق الأمنيات بالعمر المديد من الجمهور عن طريق الإنترنت.

وكان العاملون بالحديقة قد نشروا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يضيء على لقطات من حياة «روزي» المديدة. فاستجاب العشرات مغدقين الأمنيات للبطريق، وكتبت إحداهن: «عيد سعيد أيتها الفتاة الطاعنة في السن، يبدو أنك بصحة جيدة».

وفيما أغلقت حديقة الحيوانات أبوابها بسبب فيروس كورونا، احتفى الطاقم بعيد ميلاد «روزي» وراء الأبواب المغلقة، واضعاً يافطة «عيد سعيد» في المكان، حيث تجاوزت «روزي» العمر المتوقع لنوعها في البرية بنحو 10 سنوات.