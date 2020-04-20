صانع وثائقيات يعلم الطلاب الجغرافيا ضمن مبادرة تعليمية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

باشر صانع الوثائقيات والناشط البيئي، سير ديفيد أتنبورو، تعليم الطلاب دروساً في الجغرافيا، كجزء من مبادرة لـ "هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية" لمساعدة طلاب المدارس في فترة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وسيقدم المذيع التلفزيوني المعروف بأفلامه الوثائقية عن الطبيعة، موضوعات مثل المحيطات والحيوانات، فيما تنضم مجموعة من الوجوه المشهورة الأخرى إلى مبادرة تعليم داعمة للمنهج الدراسي خلال فصل الصيف.

ووفقاً لصحيفة "ذا مترو" البريطانية، تم تطوير جميع العناصر مع متخصصين في التدريس، وستكون كافة الدروس متاحة على "بي بي سي بيتسايز ديلي" و"بي. بي. سي. أي بلاير" و"بي بي سي رد بوتون".

وفي كل يوم، ستكون هناك ستة برامج لمدة 20 دقيقة تستهدف الفئات العمرية المختلفة، الى جانب دروس رياضيات ولغة إنجليزية يومياً، ونشرات وبرامج تعليمية ستبث على "بي بي سي فور" في أمسيات أيام الأسبوع لدعم امتحانات شهادة "جي سي أس إي" وامتحانات "المستويات إيه".

أما بالنسبة إلى النجوم الآخرين المشاركين، فهناك نجم مانشستر سيتي، "أغويرو" الذي سوف يساعد الصغار في تعلم العد باللغة الإسبانية، والفيزيائي البرفيسور بريان كوكس الذي من المقرر أن يعلم موضوعات علمية مثل القوة والنظام الشمسي والجاذبية، وغيرهما.

ويأتي هذا الخبر فيما يقر وزير التعليم البريطاني، جافين ولياسمون، بعدم وجود قرار بشأن عودة المدراس، معلناً عن إطلاق أكاديمية وطنية على الإنترنت.