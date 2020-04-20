الهنود يبدّدون قلق «الوباء» بالأطباق والغناء

المصدر: إعداد- فاتن صبح

مهما كانت الظروف صعبة فإن الهنود يجدون فيها مخرجاً إبداعياً ما يعينهم على التغلب على أعقدها، ومن بين آخر أشكال ذلك حلوى على شكل فيروس «كوفيد 19»، حيث تأتي بعد أغنية «هيا كورونا هيا» التي حققت انتشاراً هائلاً وتسميات حديثي الولادة التي لم تترك شيئاً يتعلق بالوباء إلا وألصقته بشهادات ميلادهم، وآخر هذه الابتكارات، أنواع الطعام والأطباق التي ساعدهم الحجر المنزلي على ابتكار أغربها.

وقد نشر موقع «ذا برنت» عن متجر في كالكوتا الهندية خطرت له فكرة تصنيع حلويات على شكل فيروس كورونا بتفاصيلها. فهل لك أن تتخيل الناس يقبعون في بيوتهم ملزمين لتفادي الإصابة بينما يتلذذون بقطعة حلوى الفيروس نفسه الذي يخشون التقاط عدواه.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحدّ حيث ذهب أحدهم إلى تحضير وجبة البادوكا الخفيفة المقلية على شكل الفيروس أيضاً بغية تأمين التوازن لطبق الحلو والمالح إرضاءً لذوق الهنود. وكذا لم يقتصر الأمر على الطعام والموسيقى، حيث انتشرت الكثير من القصائد والأغاني بعضها لمغنين مشهورين تدعو الناس للتعاضد والفيروس للرحيل. وأخذ الناس يرتدون أزياء تمثل «كوفيد 19».