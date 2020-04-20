جنازة «كورونية» تقود إلى مأساة أخرى

المصدر: (دبي - البيان)

كسر عشرات البريطانيين قواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها السلطات من أجل مكافحة فيروس «كورونا»، للمشاركة في جنازة، لكن الأمر انتهى بمأساة.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز»، الأحد، أن نحو 150 بريطانياً شاركوا في جنازة لتشييع أحد الموتى في مقاطعة «كنت» جنوب شرقي إنجلترا.

لكن المشكلة أن بعضاً من هؤلاء كانوا يقودون دراجات نارية، وخلال عملية التشييع دهست إحدى الدراجات المشاركة صبياً في الـ17 عمره، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وتقول تقارير إن الفتى شارك في الجنازة مشياً على الأقدام، لكن تعرض للدهس ما أدى إلى إصابته بجروح في الرأس ولا تزال حالته حرجة.

واعتقلت السلطات البريطانية اثنين من مستخدمي الدراجات في الجنازة.