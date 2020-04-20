هزما «كوفيد 19» بـ60 عاماً زواجاً

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

قرر صينيان متزوجان منذ 60 عاماً، العودة إلى المستشفى الواقع داخل مدينة ووهان بإقليم خوبي، حيث تعافيا من مرض «كوفيد19-» في أواخر فبراير، وذلك إظهاراً لتقديرهما لجهود الأطباء في رعايتهما.

وكان الثنائي فو تشون تشي البالغ 79 عاماً وزوجته لي هونغ شنغ 84 عاماً، قد مرا بأوقات عصيبة بعد إصابتهما بالفيروس، لكنهما تعافيا حيث تمكن الواحد من دعم الآخر.

ونقلت صحيفة «تشاينا ديلي» عن الطبيب يو ليبينغ، الذي عالج المريضين من مستشفى ووهان للطب الصيني التقليدي، قوله: «كانا ممسكين بيدي بعضهما، عندما توجهنا إلى الطابق السفلي لإجراء الأشعة المقطعية. لقد مرت عليهما أوقات عصيبة، وهما مغرمان جداً، وحبهما ملهم للغاية».

في 4 فبراير، بدأ فو في السعال والحمى، وبعد يومين بدأت لي أيضاً في إظهار أعراض مشابهة، تم إدخالهما المستشفى في 13 فبراير للاشتباه بإصابتهما بالفيروس التاجي المستجد. وسرعان ما تم تأكيد إصابتهما.

عندما وصل الزوجان إلى المستشفى لأول مرة، كانت حالة فو أكثر خطورة من لي. ووفقاً للأطباء، فقد خرج الثنائي في 24 فبراير، من المستشفى ممسكاً الواحد بيد الآخر.