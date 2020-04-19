(فيديو) كورونا ينطق مصارعاً نمساوياً الشهادتين

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أعلن المصارع النمساوي فيلهلم أوت مؤخراً اعتناقه الدين الإسلامي.

وأعلن فيلهلم أوت إسلامه من داخل الحجر الصحي المنزلي، الذي يعيشه بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وقال أوت إنه اعتنق الإسلام بعد تفكير وبحث طويلين، حيث ظهر في فيديو مصور ينطق الشهادتين، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات دالة:
  • فيلهلم أوت،
  • الإسلام،
  • فيروس كورونا
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