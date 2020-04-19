ناسا تستأنف رحلات الفضاء مايو المقبل

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أنها ستطلق الشهر المقبل أول مهمة فضاء مأهولة من الأراضي الأمريكية منذ نحو 10 سنوات. وحسب موقع «بي بي سي»، من المقرر أن يقلع الصاروخ والمركبة الفضائية التي يُقلها من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا يوم 27 مايو المقبل، لنقل رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية. وتولت شركة «سبيس إكس» الخاصة تطوير الصاروخ والمركبة الفضائية.

وتستخدم ناسا صواريخ روسية في رحلات الفضاء المأهولة منذ توقف برنامجها لمكوكات الفضاء في عام 2011. وإذا نجحت المهمة فإن شركة «سبيس إكس»، برئاسة رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، ستصبح أول شركة خاصة ترسل رواد ناسا إلى الفضاء.