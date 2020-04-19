الدراجة الهوائية طوق نجاة سكان نيويورك

المصدر: نيويورك - أ ف ب

باتت الدراجات الهوائية عنصراً أساسياً في الحياة اليومية لسكان نيويورك، خصوصاً لدورها الحيوي في نقل البضائع من متاجر السوبرماركت والمطاعم إلى السكان المحجورين في المنازل، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقد صنفت متاجر بيع الدراجات الهوائية وتصليحها ضمن النشاطات الأساسية، وتمكنت تالياً من الاستمرار في العمل منذ بدء إجراءات العزل في أكبر مدينة أمريكية.

ويقول سال بيليت صاحب متجر «بيليت بايسكلز» العائلي الذي أسسه جده قبل أكثر من مئة عام في 1918، «العمل جيد».

ويضيف وهو في متجره الواقع في حي جامايكا شرق كوينز، «لكننا هنا أيضاً لتوفير خدمات للناس».

ويأتي عمال خدمات التوصيل إلى المنازل إليه لصيانة دراجاتهم مع الطلب المتزايد عليهم. في المقابل يأتي آخرون لشراء دراجة أو تجديد أخرى قديمة.