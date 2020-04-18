صلاة التراويح ستقام بالمسجد النبوي مع تعليق حضور المصلين

المصدر: وكالات

أكد الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بوكالة المسجد النبوي جمعان عسيري أن صلاة التراويح ستقام بالحرم النبوي مع استمرار تعليق حضور المصلين .

وأشار إلى أن الوكالة مستمرة في جهودها لتعقيم وتطهير الحرم الشريف باستخدام أحدث الآليات والأجهزة الحديثة حتى يكون مهيئا لعودة المصلين حفاظا على سلامتهم.

وفي سياق المبادرات الحديثة للوكالة قال : بناء على توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس فإن الوكالة تقدم سبع عبوات من ماء زمزم وتمرة العجوة لكل مريض بكورونا في المستشفيات وتصله كل ثلاثة أيام ، إضافة للطواقم الطبية ورجال الأمن العاملين في الميدان.