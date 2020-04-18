رواد فضاء عادوا إلى الأرض ليفاجأوا بعالم مختلف

المصدر: دبي-البيان

عاد ثلاثة من رواد الفضاء إلى الأرض، أمس، هابطين من رحلة استغرقت أكثر من مئتي يوم ليجدوها قد تغيّرت تماما. وكان الروسي أوليغ سكريبوتشكا، والأمريكية جسيكا مائير قد انطلقا في رحلة إلى المحطة الفضائية الدولية في سبتمبر 2019، ليلحقا بالأمريكي أندرو مورغان الذي سبقهما بشهرين- في يوليو-، قبل أن يظهر أيُّ أثر لفيروس «كوفيد - 19».

وتسبب الوباء في تغيير الترتيبات المتّبعة عادةً في استقبال روّاد الفضاء العائدين إلى الأرض. وحسب ما أورد موقع بي بي سي بالعربي، قالت مائير للصحفيين عبر مكالمة مصورة، قبل هبوطها: «إن منظر الأرض من عَلٍ رائعٌ دائما. وكم كان صعبا للغاية أن نصدّق وقوع كل هذه التغييرات أثناء غيابنا».

ووفقاً لوكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، فإن المركبة الفضائية التي كانت تضم هؤلاء، هبطت في سهوب كازاخستان.

ورغم أن موقع هبوط هذا الثلاثي بقي نفسه، كما كان للطواقم السابقة لكن فرض الوباء بعض التعديلات على هذا الإجراء.