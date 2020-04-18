طاهٍ يقدّم أطباقه للمشردين بعد إغلاق مطعمه

المصدر: بروكسل - رويترز

يقوم طاهٍ بأحد أقدم وأكثر المطاعم الفاخرة في بلجيكا، الذي أغلق بسبب فيروس كورونا، بإطعام المشردين مرة في الأسبوع، في إطار مبادرة من طهاة في جميع أنحاء أوروبا.

وبدأ الطاهي ليونيل ريجوليه الذي يعمل في مطعم كوم شي سوا، ويصل سعر الطبق فيه إلى 265 يورو (287 دولاراً)، تقديم الأطباق لمئة مشرد كل يوم خميس منذ دخلت بلجيكا في حالة الإغلاق العام يوم 18 مارس.

ورغم إغلاق مطبخ مطعم كوم شي سوا، فإن ريجوليه الحاصل على نجمتي ميشلين يصنع طبق المعكرونة بصلصة اللحم المفروم بنفس الروح التي يطهو بها باستخدام مكونات فاخرة مثل السلطعون والكمأة. وقال «إذا استطعت أن أنشر بهجة مهنتي بين المشردين، فسأقوم بذلك بكل سرور».

وتواصلت منظمة تدير مطابخ إعداد الحساء مع ريجوليه الذي عبر عن سعادته للمساعدة بعدما أدرك أن الإغلاق العام حرم المشردين من فرصة تناول الطعام مرة يومياً في متاجر الشطائر ومحلات البقالة. وأبدت زوجته لورنس وينان التي تدير المطعم دعماً مماثلاً.