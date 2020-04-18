أسود تمرح بالطرقات في ظل غياب البشر!

المصدر: دبي - البيان

أدت فترة العزل المنزلي، وغياب الناس عن الشوارع في ظل حظر التجول المفروض في أغلب دول العالم للوقاية من تفشي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، إلى تغييرات كبيرة منها انتشار الحيوانات بصورة واضحة بمدن كثيرة، والأكثر من ذلك انتشار حيوانات برية أليفة ومفترسة في شوارع بعض المدن.

وحسب تقارير إعلامية، استغلت الأسود والحيوانات البرية الأخرى فترة الهدوء والسكينة في منتزه «كروجر» الوطني الشاسع في جنوب أفريقيا مع استمرار الإغلاق الصارم الذي فرضته البلاد في أعقاب تفشي فيروس «كورونا» في البلاد.

والتقط حارس متنزه «كروجر» الوطني، ريتشارد ساوري، الخميس، صوراً لما لا يقل عن 8 أسود ولبؤات وبعض الأشبال الصغيرة، وهي تأخذ قيلولة على الطريق مباشرة خارج أحد أكواخ الراحة في المتنزه في ظل غياب شبه كامل للسياح والزوار والبشر عموماً.