«تمور كورونا» تجتاح الأسواق المصرية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

درج المصريون كل عام إطلاق أسماء لافتة على التمور جذباً لأعداد المستهلكين، بحسب ما يؤكد التجار، ولم يسجل هذا العام استثناء، حيث يحظى تمر «كورونا» بشهرة وشعبية واسعتين في الأوساط المصرية.

«لقد اعتدنا منح أنواع التمر المختلفة أسماء جديدة كل عام» يقول أحمد أمين تاجر الجملة في سوق المقطّم. وأشار، وفقاً لما نشره موقع «عرب نيوز»، إلى أن الأسماء عادة ما تعكس موضة سائدة ضمت على مرّ السنوات الماضية أسماء نجم فريق ليفربول العالمي محمد صلاح، ونجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، التي كانت الأغلى ثمناً حينذاك، كما كانت أسماء كل من الممثل محمد رمضان والراقصة صافينار، ونجمة البوب شاكيرا، إضافة إلى الممثلة ليلى علوي والشبح، رائجة بقوة.

وتعتبر «تمور كورونا» الأكثر أهمية حتى اليوم نظراً إلى عالمية انتشار فيروس «كورونا» وعدم اقتصاره على مصر وحسب. ويضحك أمين مشيراً إلى أن الناس تشتريه بكميات كبيرة وتستمتع بذلك، علماً أن سعر الكيلوغرام الواحد بلغ 25 جنيهاً أي ما يعادل 1.58 دولار للكيلوغرام الواحد.

وفي السياق، أكد محمد كمال، مدير سوق المقطم، أن كميات هائلة من التمر تتوفر في الأسواق استعداداً لشهر رمضان المبارك، وأنها موجودة في المخازن بكثرة كذلك. وأضاف أن 200 كيلوغرام من التمور الجافة متوفرة في السوق بأسعار تتراوح بين 11 و16 جنيه للكيلو.