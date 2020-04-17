فرحة اللقاء تهزم عذابات «الإصابة»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

في لقاء مؤثر، اجتمع زوج وزوجته المسنان أخيراً، بعد فراق استمر شهراً، بسبب فيروس كورونا الذي ضرب شمال إيطاليا. الزوجان المسنان المعروفان باسم جورجيو وروزا، خضعا للعلاج من الفيروس بمستشفى كريمونا بمقاطعة لومباردي الشمالية بإيطاليا. وقد بدا الزوجان في الصور التي تم التقاطها لهما فرحين باللقاء رغم عذابات الفيروس. وكانت تلك أطول فترة قضاها الثنائي بعيداً عن بعضهما طوال فترة زواجهما منذ 52 عاماً، وذلك وفقاً لموقع صحيفة «ذا صن» البريطانية. واللقاء جرى بتنظيم من الطاقم الطبي بالمستشفى بعد تحسن حالة الزوجين. وكانت روزا قد أدخلت المستشفى بعد فترة وجيزة من دخول زوجها إليه في مارس. وتعليقاً على اللقاء، قال د.مانويلا دنتي: «تلك لحظات من غير الممكن نسيانها. فنحن لم نتمكن من حبس دموعنا».