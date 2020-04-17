الروبوتات «تتسيّد» شوارع واشنطن

المصدر: واشنطن - أ ف ب

تفادياً للإغلاق أو لتعريض عمال توصيل كثر للخطر، تستعين متاجر أمريكية للبقالة بروبوتات قادرة على إيصال البضائع للزبائن، وباتت خدماتها تستقطب عدداً متزايداً من الأشخاص خلال انتشار (كورونا)، وهكذا باتت الروبوتات سيدة الموقف في شوارع واشنطن مثلاً، بشكل بارز.

هذا الجهاز الأبيض المصنوع على شكل ثلاجة صغيرة يجوب شوارع واشنطن، حالياً، حاملاً المواد من «برود برانش ماركت»، ويتوقف على الأرصفة لترك أولوية المرور للسيارات قبل أن يواصل طريقه إلى منزل عائلة وليامز المجاور.

وعندها يستقبله أحدهم ( وهو المعني بالطلب)، يفك رمزه السري قبل أن يخرج منه أكياساً من الفواكه وقطعة خبز وشطائر البيتزا.