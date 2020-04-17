«محارب» في الـ99 يشحذ الهمم للتبرع في معركة مواجهة الفيروس

المصدر: لندن - رويترز

أكمل البريطاني توم مور (99 عاماً)، وهو من قدامى المحاربين، السير حول حديقته 100 مرة، أمس، ليجمع أكثر من 12 مليون جنيه استرليني (15 مليون دولار) لقطاع الصحة، في محاولة لإدخال البهجة على البلاد في ظل أزمة فيروس «كورونا».وقال مور، وهو يرتدى سترة علق عليها ميداليات وأوسمة الحرب، بعد أن أكمل جولته «لكل الناس الذين يجدون صعوبة في الوقت الراهن: الشمس ستسطع من جديد والغيوم ستنقشع».

ووضع مور، الكابتن المتقاعد، الذي يستعين بمشاية للسير منذ تعرض لكسر في الفخذ، هدفاً بالمشي لمسافة 25 متراً حول حديقته 100 مرة قبل عيد ميلاده المئة في 30 أبريل. وأكمل المسيرة أمس، وسط إشادة من جميع أنحاء البلاد، بل إن جنوداً في الفوج الذي حل محل الفوج الذي كان يخدم فيه، وجهوا له تحية رسمية. ونشأ مور في يوركشاير بشمال إنجلترا وخدم بالهند وبورما وسومطرة خلال الحرب العالمية الثانية. وقال مور «عليكم أن تتذكروا أننا سنتجاوز الأمر في النهاية، سيكون كل شيء على ما يرام.. في نهاية المطاف سنكون جميعاً بخير مرة أخرى».