أصغر امرأة في العالم تدعو الهنود إلى كسر سلسلة كورونا

المصدر: ترجمة وإعداد: عبد الهاني عليوات

سارت أصغر امرأة في العالم، وهي امرأة هندية تبلغ من العمر 26 عامًا، في شوارع ناجبور بوسط الهند يوم الاثنين الماضي لتشجيع الناس على البقاء في المنزل بعد أن دعت الشرطة جميع أصحاب النوايا الحسنة للمساهمة في إقناع السكان بأهمية الاحتواء للوقاية من الجائحة.

ظهرت غيوتي أمج، التي يبلغ طولها 62.8 سم فقط، في أماكن مختلفة في ناجبور بولاية ماهاراشترا، لحث الهنود على غسل الأيدي وارتداء الأقتعة والقفازات عند مغادرة منزلهم.

وقالت الشابة لوكالة فرانس برس: "إن شرطتنا ومقدمي الرعاية الصحية وجنودنا موجودون في الخط الأمامي، وهم يحاربون الفيروس وينقذون الأرواح. أريد، رغم صغري، أن أساهم على حسب مستواي في هذه الحملة"، وأضافت: "أطلب من الناس ممارسة التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل، من أجل كسر سلسلة انتقال الفيروس".

يذكر أن غيوتي أمج، التي تعد أصغر امرأة في العالم وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، تعاني من شكل من أشكال التقزم يسمى الودانة. ومنذ حصولها على لقبها من غينيس في العام 2011، عملت أمج في شاشة التلفزيون في كل من الهند والولايات المتحدة، وفق صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

يشار إلى أنه ومنذ مرسوم الحجر الذي صدر في نهاية مارس للهند بكاملها، يحق للسكان مغادرة منازلهم فقط من أجل الرحلات الأساسية مثل شراء المؤن أو الأدوية.