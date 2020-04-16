كويكبات فضائيّة تتخفّى خلف أشكال مذنّبات

المصدر: دبي - البيان

اكتسب كويكب «أوموا موا» القادم من خارج المنظومة الشمسية، شكلاً ممدداً نتيجة اقتراب مذنب من نجم ما وتحوله إلى الكويكب.

وقال العالم، جونغ جان، من جامعة ماريلند إن «اكتشاف كويكب «أوموا موا» أظهر أن عدداً مثل هذه الكويكبات أكبر بكثير مما كان يتوقع سابقاً». وحسب موقع روسيا اليوم، بمقدور كل منظومة نجمية أن تقذف إلى الفضاء الكوني 100 تريليون كويكب كهذا.

يذكر أن تلسكوب Pan-STARRS الأوتوماتيكي، حقق في خريف 2017 اكتشافا نادراً، حيث عثر على جرم فضائي أول قادم إلينا من نجوم أخرى. واعتبره علماء الفلك أولاً مذنباً فأطلقوا عليه تسمية C/‏2017 U1. ثم اتضح بعد التقاط صوره الفوتوغرافية أنه يشبه كويكباً أكثر مما يشبه مذنباً. ويعود سبب ذلك إلى شكله الممدد وغياب الذيل وغيرهما من مميزات تتصف بها المذنبات عادة. وأعاد العلماء تسميته فأطلقوا عليه «أوموا موا»، ما يعني «مستطلع» بلغة سكان هاواي.