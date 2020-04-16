احتفلا بعيد زواجهما الستّين وتوفيا بفارق 17 ساعة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

بعد أشهر قليلة من احتفالهما بعيد زواجهما الستين الماسي، توفى المسنان البريطانيان، برين وبات هويلز، بفيروس «كورونا» المستجد في جناح المستشفى نفسه، بفارق 17 ساعة فقط، ليلة عيد الفصح. قال أنسباؤهم: إن التقاط المسنين برين (86 عاماً) وبات (80 عاماً) لمرض (كوفيد-19) يشكل لغزاً، فقد كانا معاً في عزلة منذ أربعة أسابيع، ثم في 4 أبريل، بدأت الزوجة تشعر بالمرض ثم أصيب الزوج، وعلى الأثر، أدخلا مستشفى رويال غلامورغان في ساوث ويلز، حيث تبين أنهما مصابان بفيروس «كورونا». وضعا على جهاز التنفس، حيث توفيت بات الساعة الثانية صباحاً، وبرين الساعة السابعة مساء.

للزوجين أربعة أبناء، و11 حفيداً.

قال حفيدهما، إليوت، لصحيفة «ذا صن» البريطانية: «نحاول أن نعزي أنفسنا بأنهما توفيا معاً بعد 60 عاماً من زواجهما المليء بالفرح، لا سيما جدتي التي كانت بصحة تامة، وقلنا لها دائماً إنها شابة بعمر 80 عاماً، وأنها ستعمر لعقود».

وكان إليوت قد تكلم مع جدته منذ أسبوع فقط، وكانت تغسل حديقتها وترسم، مضيفاً: «كان منزلهما مفتوحاً ودارهم مليئة بالحب. وقد افتخرا بعائلتهما، وقد أحببنا كثيراً الاحتفاء بمناسبة زواجهما الماسي قبل بضعة أشهر فقط».