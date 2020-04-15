مركبة عطارد تلتقط صوراً مذهلةً لكوكبنا

المصدر: دبي - البيان

قامت مركبة فضائية متجهة إلى عطارد ببث مناظر خلابة للأرض خلال رحلة طيران أجريت في وقت مبكر يوم 10 أبريل. وتتجه المركبة «بيبيكولومو»، البعثة المشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية والوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء، إلى أقرب كوكب من الشمس في المجموعة الشمسية. ولكن للوصول إلى هذه الوجهة، تحتاج المركبة الفضائية، التي انطلقت في أكتوبر 2018، إلى إجراء تسلسل معقد من تسع رحلات جوية كوكبية مختلفة.

وكانت أول تلك الممرات قريبة من كوكبنا، حيث وصلت المركبة في 10 أبريل إلى مسافة 7877 ميلاً (12677 كم) من الأرض. ولحسن الحظ، كانت المركبة الفضائية مستعدة جيداً لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرصة، حيث تمتلك المركبة، إضافة إلى أدواتها العلمية الأكثر تقنية، ثلاث كاميرات مختلفة. وتسافر مركبة المركبة كوحدة واحدة، إلا أنها تتألف من ثلاث وحدات منفصلة: مركبة كوكب عطارد من وكالة الفضاء الأوروبية، ومركبة عطارد من وكالة الفضاء الأوروبية ووحدة