تحوّل إلى نجم على «تيك توك» دون علمه

المصدر: إعداد: نهى حوّا

في أقل من ثلاثة أشهر، جمع مسن أمريكي يبلغ من العمر 87 عاماً، عدداً كبيراً من المتابعين على تطبيق «تيك توك»، على الرغم من أن معظم مستخدمي هذا التطبيق من المراهقين.

ولفترة طويلة، لم يكن الجد، جو إلينغتون، من ليتشفيلد على علم بتنامي شهرته، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية، إلى أن أبلغته حفيدته، الناشطة على تلك المنصة مع أكثر من 65 ألف متابع، بالأمر. وفي أحدث مقطع فيديو، يظهر إلينغتون وهو يمشي في الممرات داخل متجر محلي، يحدق في الرفوف الفارغة، قبل عودته محبطاً إلى منزله فارغ اليدين. لم يكن هذا الثمانيني بحاجة للتسوق، لكن أداءه لمدة 14 ثانية في مقطع الفيديو يبدو أنه ضرب على وتر حساس، إذ شّوهد أكثر من 42 مليون مرة.

وهذا كان أكبر نجاح للجد الذي بدأ بتحميل مقاطع فيديو على «تيك توك» قبل ثلاثة أشهر باسم «بوبا جو»، حاصداً 1.5 مليون متابع.

يقر أنه مثل العديد من كبار السن الذين يقفون أمام تطبيقات الهواتف الذكية لأول مرة، كان هناك من ساعده. فحفيدته بروك بايتاين، البالغة 15 عاماً، كانت أول من نشر مقطع فيديو له خلال عطلة الميلاد عام 2018.

كان إلينغتون يعمل في إدارة النقل، قبل تقاعده وتحوله إلى «ضحّاك» الأسرة لابنته وحفيداته. وعندما اقترحن عليه الانضمام لـ «تيك توك»، كان الأمر طبيعياً، حسب قوله: «لقد وجدت طفولتي الثانية كما تعلمون».

ويزعم إلينغتون أنه لا يعد مقاطع الفيديو بنفسه، بل ابنته وندي هي من ترغمه على تمثيل أدوار صغيرة لمقاطع الفيديو، لكنه صرح قائلاً: «أستمتع تماماً مما يُصنع مني!».