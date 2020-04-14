الموت يغيب الفنان العماني "سعود الدرمكي" بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

غيب الموت الفنان العماني سعود بن سالم الدرمكي عن عمر يناهز الـ 70 عاماً بعد تعرضه لأزمة صحية في الفترة الأخيرة نقل على إثرها للمستشفى، وذلك نتيجة تأثره بجلطة أصيب بها قبل عام تقريبا وفق تقرير موقع "أثير".

ويعد الدرمكي أحد أبرز الممثلين ومؤسسي الحركة الفنية في السلطنة، حيث بدأ مسيرته الفنية منذ عام 1975، عندما أسهم في إنشاء مسرح أهلي يضم مجموعة من الممثلين الشباب منهم الفنان طالب البلوشي والفنانة فخرية خميس، لتلتحق فرقته المسرحية في عام 1980 للعمل تحت إشراف وزارة الإعلام، ما يعد نقطة تحول في التمثيل العماني.

وشارك في العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية والكثير من الأعمال التلفزيونية بالإضافة إلى الأعمال الإذاعية العمانية.