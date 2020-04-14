تدابير طريفة وغريبة لإبقاء الناس في المنازل

المصدر: عواصم - وكالات

ابتدعت الشرطة الهندية طريقة جديدة «غريبة» لمعاقبة عشرة سياح أجانب انتهكوا تدابير الإغلاق في مدينة شمال البلاد، بسبب تفشي فيروس «كورونا».وأوقفت السلطات المخالفين أثناء تنزههم في شوارع ريشيكيش، وهي مدينة عند سفح جبال هيمالايا. وبعد إلقاء القبض عليهم، أجبرتهم الشرطة على كتابة «لم ألتزم بتدابير الإغلاق، أنا آسف»، 500 مرة، كما قال مسؤول الشرطة المحلية فينود شارما لوكالة «فرانس برس».

وفي إندونيسيا، تساعد «الأشباح» السلطات بإبقاء الناس في منازلهم، فقد أضحت قرية كبوه الإندونيسية مؤخراً مسكونة بالأشباح، حيث يمكن رؤية كائنات مغطاة برداء أبيض بالكامل تقفز لتفاجئ المارة ثم تختفي تحت ضوء القمر.

وأشباح كبوه ليست حقيقية، فقد نشرت القرية هذه الأشباح، لتقوم بدوريات في الشوارع على أمل أن تفلح الخرافات القديمة في إبقاء السكان في منازلهم، بحسب ما ذكرت «رويترز».

أما في بنما، فقد آثرت الشرطة المحلية أن تغني للمواطنين في الحجر، حيث أدى رجال شرطة بزيهم الرسمي وهم يرتدون أقنعة وقفازات، أغنيات عدة في حي بعاصمة بنما لتسلية السكان المحتجزين في منازلهم.