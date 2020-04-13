نماذج شعاب مرجانية مطبوعة ثلاثياً لحماية البيئة البحرية

المصدر: سان فرانسيسكو- د ب أ

نجح فريق من الباحثين من جامعتي كامبردج وكاليفورنيا سان دييجو بالولايات المتحدة في صناعة أشكال وتكوينات على غرار الشعاب المرجانية، بطريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويمكن أن تنمو عليها تجمعات كثيفة من الطحالب المائية.

ومن الممكن أن تساعد هذه الفكرة، التي أوردتها الدورية العلمية «ناشيونال كوميونيكيشن» في حماية الشعاب المرجانية الطبيعية في البحار والمحيطات.

وترتبط الشعاب المرجانية والطحالب بشكل وثيق بالحياة البحرية، حيث إن الشعاب توفر المأوى للطحالب التي تقوم بإنتاج المواد السكرية اللازمة لاستمرار حياة الشعاب عن طريق عملية التمثيل الضوئي.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي»، المتخصص في الأبحاث العلمية، عن الباحث دانيال وانجبراسورت بقسم الكيمياء في جامعة كمبردج، قوله: «تتمتع الشعاب المرجانية بفعالية كبيرة في تجميع الضوء والاستفادة منه، وقد بحثنا في مختبرنا عن سبل لتقليد هذه الاستراتيجيات من الطبيعة وتطويعها في الأغراض التجارية».

وقام وانجبراسورت وزملاؤه بتصنيع تكوينات تشبه الشعاب المرجانية عن طريق تقنيات الطباعة المجسمة، واستخدموا هذه التكوينات حاضنات لنمو الطحالب.

ومن أجل الشعاب المرجانية الصناعية، استخدم الباحثون تقنية للطباعة المجسمة للأجسام الحيوية، وهي تستخدم أساساً لطباعة خلايا الكبد الصناعية.

وتقول الباحثة سيلفيا فيجنوليني التي ترأس فريق الدراسة: «لقد طورنا أنسجة وهياكل صناعية للشعاب المرجانية مصنوعة من البوليمارات ومادة الهيدروجيل، بالإضافة إلى بعض المواد متناهية الصغر المصنوعة من السليولوز». وأضافت أن مادة السليولوز تتميز بخواص ممتازة في تجميع أشعة الضوء المتناثرة، بحيث يمكن أن تستفيد منها الطحالب لصناعة المغذيات من خلال عملية التمثيل الغذائي.