«لويس» يستعد لخطف لقب «أضخم أرنب» من والده

المصدر: (دبي - البيان)

يستعد أرنب قاري عملاق لخطف لقب «أضخم وأطول» أرنب في العالم من والده، وذلك بعد نحو 6 أشهر من الآن، وفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

وذكرت صحيفة «ذا صن»، السبت، أن الأرنب لويس ابن داريوس يبلغ طوله حالياً 4.1 أقدام (1.25 متر)، بينما يبلغ طول والده 4.3 أقدام (1.31متر)، ما يعني أن الابن لديه فرصة قوية ليدخل موسوعة غينيس بعد 6 أشهر كونه أضخم وأطول أرنب في العالم.

وقد استطاع الأب داريوس أن يحتفظ برقمه القياسي منذ عشر سنوات تقريباً، علماً بأن الطول المعتاد لفصيلة الأرنب القاري لا يتجاوز عادة 1.21 متر.

وحالياً تملك الابنة ديزي رقماً قياسياً تتفوق فيه على الوالد داريوس، إذ إن ذيلها يبلغ طوله 17 سم، وهو أطول ذيل أرنب في العالم.

وتقول صاحبة الأرانب العملاقة أنيت إدواردز (69 عاماً) من ستولتون ببريطانيا، إنها تنفق 5 آلاف جنيه استرليني لإطعام داربوس وعائلته، إذ تقدم لهم 700 تفاحة وأكثر من 2000 جزرة سنوياً بالإضافة إلى وعاء طعام يومي.