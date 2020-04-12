صورة لمواليد جدد ببانكوك تلفت الأنظار بسبب كورونا!

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تعمد مستشفيات تايلند على تجهيز قسم الولادات بدروع صغيرة للوجه مصنوعة من البلاستيك للمساعدة في حماية الأطفال المولودين حديثاً من وباء الفيروس التاجي المستجد، وفقاً لما أفادت به صحيفة "اندبندنت" البريطانية.

وقد ظهرت صورة لممرضتين في جناح الولادة بمستشفى "برارام 9" بالعاصمة بانكوك، أخيراً، وهما تحملان طفلين يضعان درعين للوقاية على وجهيهما، مما يؤكد الخبر.

ونشرت مستشفى باولو بالعاصمة التايلندية صورة الطفلين على صفحتها بـ "فيسبوك"، وكتبت تحتها: "لدينا إجراءات حماية إضافية للصغار وللأصدقاء، مع دروع لوجوه المولودين حديثاً، إنهما ظريفان للغاية!"، وقد لاقت الصورة انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي لجمالها وغرابتها في آن معاً.

بدوره، أفاد مستشفى آخر في محافظة ساموت براكارن عن تبني إجراءات مماثلة.