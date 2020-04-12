ورقة عليها كلمات أغنية «هاي جود» بـ 910 آلاف دولار

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

بيعت كلمات أغنية «هاي جود» الشهيرة للبيتلز كتبها بول ماكارتني على ورقة بسعر 910 آلاف دولار خلال مزاد الجمعة في الذكرى الخمسين لانفصال الفرقة البريطانية. وقد تجاوز هذا المبلغ بخمس مرات السعر المقدر للمخطوطة في المزاد الذي نظمته عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا المستجد دار «جوليينز أوكشينز» في كاليفورنيا.

وقد عرضت للبيع في هذا المزاد 250 قطعة مرتبطة بالفرقة الشهيرة من آلات غيتار وأسطوانات نادرة وقطع تحمل تواقيع أفرادها. وكان بول ماكارتني وضع كلمات الأغنية بعد انفصال جون لينون عن زوجته الأولى سينثيا بعدما خانها مع الفنانة اليابانية يوكو اونو.

وكانت الأغنية موجهة لدعم جوليان نجل جون لينون خلال طلاق والديه وكان عنوانها في الأساس «هاي جول».

ومن بين القطع الرئيسة الأخرى التي بيعت الجمعة: غطاء آلة درامز يحمل شعار فرقة «بيتلز» بسعر 200 ألف دولار. وبيعت صفحة مكتوبة من سيناريو فيديو كليب أغنية «هيلو غودباي» (1967) بسعر 83200 دولار. وحققت منفضة استخدمها رينغو ستار في استديوهات آبي رود في الستينيات، 32500 دولار.