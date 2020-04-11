صور عالية الدقة تكشف أسرار الشمس

المصدر: دبي - البيان

تُظهر لقطات صدرت أخيراً، الشمس بأعلى دقة على الإطلاق، مع الكشف عن بقع على سطح نجم مجموعتنا الشمسية مليئة بخطوط البلازما الساخنة، وفق ما ذكرت صحيفة «ذي صن» البريطانية.

وتكشف الصور أيضاً أن الغلاف الجوي للشمس أكثر تعقيداً مما اعتُقد سابقاً. والتقطت بواسطة التلسكوب الفضائي عالي الدقة من ناسا (Hi-C).

ودرس الباحثون من جامعة "سينترال لانكشاير" ومركز مارشال لرحلات الفضاء في ناسا، اللقطات المصوّرة، ووجدوا أن أجزاء من الغلاف الجوي للشمس، اعتُقد في السابق أنها مظلمة أو فارغة، ممتلئة بالفعل بمئات الأميال من خيوط الغازات الساخنة، التي لم يُحدد أصل نشأتها بعد.

ونُقل التلسكوب الذي التقط الصور، إلى الفضاء على صاروخ شبه مداري. ثم التقط صورة للشمس كل ثانية قبل العودة إلى الأرض.

وصرحت الدكتورة آمي واينبارغر، الباحثة الرئيسة لـ Hi-C في وكالة ناسا: «هذه الصور الجديدة تعطينا رؤية رائعة داخل الغلاف الجوي للشمس. وإضافة إلى المهام الجارية مثل Probe وSolO، سيكشف هذا الأسطول من الأجهزة الفضائية في المستقبل القريب، عن الطبقة الخارجية الديناميكية للشمس في ضوء جديد تماماً».

والآن، تدرس الأبحاث المستقبلية كيفية تشكيل الخيوط وما يعنيه وجودها، مع توفير فهم أفضل حول ارتباط الشمس بالأرض.

وقال توم ويليامز، باحث ما بعد الدكتوراه في UCLan الذي عمل على بيانات Hi-C: هذا الاكتشاف الرائع يمكن أن يقدّم لنا فهماً أفضل لتدفق الطاقة عبر طبقات الشمس، وفي النهاية إلى الأرض نفسها». ونُشرت الدراسة في مجلة الفيزياء الفلكية.