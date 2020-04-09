يتبرعان بثمن مجموعتهما الفنية لمواجهة «كورونا»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تخليا عن قطع من مجموعتهما الخاصة، بما في ذلك أعمال فنية من توقيع أندي وارهول وهنري موور، ليتبرعا بثمنها لطاقم هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية. إنهما كلير وجيمس هايمان، مالكا مجموعة هايمان الفنية. قرر الثنائي المؤلف من تاجر الأعمال الفنية وزوجته الطبيبة، بيع قطع قيّمة من مجموعتهما بأسعار مخفّضة.

واستلهما فكرة دعم الهيئة، بعد أن أصيبت ابنتهما بفيروس «كورونا». وأعلن جيمس وزوجته كلير، التي تعمل في مجال جراحة الفم في المستشفى الملكي البريطاني منذ 16 عاماً، أنهما بصدد بيع مجموعتهما الفنية، لتأمين التمويل اللازم لشراء المعدات الطبية، لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، واستخدامها في محاربة فيروس «كورونا».

وفي الإطار، قالت كلير: «أعلم كجرّاحة تعمل لصالح هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مدى صعوبة الوضع على طاقم العمل في هذه المرحلة، والساعات الطويلة التي يمضونها تحت الضغط الهائل». وتمكّن الثنائي في غضون أيام فقط، من بيع ثماني صور فوتوغرافية، من ضمنها واحدة لوارهول، بيعت مقابل آلاف الجنيهات.