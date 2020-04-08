أتوود تروّج لجولات توقيع كتب افتراضية

المصدر: (دبي - البيان)

ضمن مبادرات ثقافية عدة، أطلقت الروائية الكندية مارغرت أتوود، سلسلة «جولات افتراضية» لمؤلفين وكتاب عبر الإنترنت، بأمل أن يساعدهم ذلك ببيع كتبهم داخل الحجر الصحي.

المبادرة التي أطلقتها تدخل ضمن برنامج أطلقه مركز «كندا برفورمرز»، الذي يوفر منصة مدفوعة مع مليون متابع، لموسيقيين وممثلين وكوميديين وغيرهم، في زمن تبقى المسارح مغلقة في أنحاء العالم. وكان المركز قد بث حوالي 100 عرض تمت مشاهدتها مئات الألوف من المرات، بتمويل مبدئي من تبرعات لشركة كندية تابعة لفيسبوك، حيث يُدفع مبلغ 700 دولار أمريكي للفنانين لتقديم عروض من منازلهم لبرنامج البث.