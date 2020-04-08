الحيوانات يمكن أن تنقل الفيروس

المصدر: (دبي - البيان)

أكد كبير الأطباء البيطريين في روسيا، نيقولاي فلاسوف، أن هناك بعض العوامل التي قد تؤثر على إصابة الحيوانات بفيروس «كورونا»، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم». وأوضح أنه يمكن أن يصيب الفيروس الحيوانات في حديقة الحيوان وكذلك القطط والكلاب والثعابين والخفافيش في المناطق الجنوبية.

مع ذلك فإن مسألة إصابة الحيوانات بفيروس «كورونا» ما زالت غير مدروسة إلى حد الآن، لكن غالبية العلماء أجمعوا على أن تلك المشكلة مبالغ فيها كثيراً. ويجب ألا يغيب عن بالنا، حسب الطبيب البيطري، أن الحيوان يمكن أن يكون ناقلاً للفيروس.