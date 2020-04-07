هاري وميغان يؤسسان جمعية خيرية في الولايات المتحدة

المصدر: أ ف ب

ذكرت تقارير صحافية اليوم، إن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يخططان لإطلاق منظمة خيرية تعنى بمجالات عدة تحمل اسم "أرتشويل".

وقال دوق ودوقة ساسكس اللذان تخليا عن دورهما في العائلة الملكية البريطانية لصحيفة "ديلي تلغراف"، إنهما سيجعلان مقر الجمعية في الولايات المتحدة إلى حيث انتقلا للإقامة.

وستشمل المنظمة غير الربحية مجموعات للدعم النفسي والتعليم متعدد الوسائط وموقع للرفاه فضلاً عن أمور أخرى.

وأوضح الزوجان أنها يريدان "القيام بشيء له معنى بشيء له أهمية".

وأوضحت الصحيفة أنهما تقدما بالوثائق الضرورية لتأسيس الجمعية في الولايات المتحدة نهاية الشهر الماضي.

وقد قررا إرجاء الكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالمنظمة بسبب جائحة كوفيد-19 وسيقومان بإعلان بهذا الشأن "عندما يصبح الوقت مناسباً".

وأضافت الصحيفة أن نشاط المنظمة "سيشمل مجموعة واسعة وطموحة من المشاريع"، وستحمل اسم "أرتشويل" وستحل مكان تسمية "رويال ساسكس".

وكان الزوجان وافقا على التخلي عن لقب "السمو الملكي" في إطار شروط انسحابهما من العائلة الملكية البريطانية.

وانتقل الزوجان للإقامة في كاليفورنيا الشهر الماضي على ما ذكرت معلومات صحافية بعدما أقاما لفترة في كندا.