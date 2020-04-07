طفل مريض بالتليّف الرئوي يطيح «كوفيد- 19»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

نجا فتى أمريكي يعاني من مرض مزمن في الرئة من «كوفيد- 19»، أخيراً، بعد صراع مع المرض لمدة أسبوعين. وقد تغلب الفتى البالغ من العمر ستة أعوام من تنيسي بالولايات المتحدة على كل الاحتمالات وتعافى تماماً من الفيروس، حسبما أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. قال الفتى بعد نجاته من فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم، مستعرضاً عضلات ساعده: «أنا محارب التليف الرئوي الكيسي، وقد تغلبت على كوفيد- 19».

كان وضعه بعد إصابته بـ«كوفيد- 19»، بين الحالات الأكثر خطورة. فمرض التليف الرئوي الكيسي ينتج مخاطاً كثيفاً لزجاً يمكنه أن يسد الرئتين ويعيق عمل البنكرياس. لكن جوزيف احتفى أخيراً بنجاته بعد أسبوعين من صراعه مع المرض، وظهر مرتاحاً في مقطع فيديو نشرته والدته، سابرينا بوتسراين، على موقع «فيسبوك»، وقد ارتسمت ابتسامات عريضة على وجهه، شاكراً الجميع على البطاقات والصلوات والهدايا. خلال فترة مرضه، كانت والدته تنشر تحديثات عن وضع ابنها بعد تشخيصه بكوفيد- 19 في 19 مارس.

كتبت في أول رسالة: «وصلني الاتصال من مستشفى الأطفال في فاندربيلت اليوم بأن جوزيف مصاب. كان يعاني من حمى وسعال وتعب! وهو يعاني من مشكلة مناعة بسبب التليف الرئوي الكيسي! أتلو الصلوات! إدارة الصحة اتصلت ونحن تحت الحجر الصحي لأسبوعين».

ثم في 29 مارس كتبت: «كل يوم هو يوم أفضل! جوزيف نام جيداً الليلة ولا يزال من دون حمى! شكراً يا إلهي! هو سعيد وقد عادت ابتسامته!».