تشجيع «السفر الافتراضي» عبر الطهي

بديل مغرٍ قوامه الطعام والسفر الافتراضي حفزت عليه هيئة السياحة في كيرالا متابعيها عبر «انستغرام» للاستمتاع بفترة البقاء في المنزل.

ارتكزت الفكرة على السفر من خلال طهي الأطباق المحببة لكم في الدول التي تودون زيارتها، وهنا كمثال جاءت كيرالا الهندية، واشتمل مقطع الفيديو على عبارتي «خذوا رحلةً وأنتم في المنزل» و«سافروا لاحقاً» مرفقتين بسؤال يقول: هل تشتهون طبق «راماسيري إيدلي» الحار؟ وفيما أنتم تملكون من الوقت كله، لماذا لا تجربوا مهاراتكم في الطهي من قلب راحة منازلكم؟

أرفقت الهيئة عباراتها المحفزة بجزء من مقطع فيديو قديم لسيدة من راماسيري إيدلي كادا في مدينة بلكاد بولاية كيرالا الهندية وهي تقوم بإعداد طبق راماسيري إيدلي على الطريقة التقليدية. تعتبر هذه الوجبة التي تصنع من الخبز نموذجية في كيرالا ويمكن المزج بينها وبين خبز الدوسا بسبب شكلها المسطح الغريب. ويقال إن عائلة موداليار التي انتقلت إلى راماسيري من قرية تاميل نادو هي وراء اختراع هذا النوع من المخبوزات الشهيرة. وهي تزعم بأن سلالة العائلة تصنع هذا الخبز من أكثر من 100 عام.