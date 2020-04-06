بأمر "كورونا".. شهر العسل مستمر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

لم يكن من المقرر للثنائي المتزوج حديثاً أوليفيا البالغة 27 عاماً، وراوول الذي يكبرها بعام واحد فقط، سوى أن يمضيا 6 أيام فقط في المالديف قبل أن يتوجها عائدين إلى موطنهما في جنوب إفريقيا. إلا أن رحلة شهر العسل التي بدآها في 22 مارس الماضي، كتب لها أن تستمر قسراً بفعل القيود المفروضة على السفر بسبب انتشار فيروس "كورونا".

والزوجان الجنوب إفريقيان واقعان في حيرة كبيرة، فإذا غادرا المنتجع علقا في المطار، وإذا عادا قد يصبحان مفلسين، هذه باختصار حكاية الثنائي دو فريتاس العالق في جزر المالديف.

راوول دو فريتاس الذي تصفه زوجته بالهادئ، أخذ المسألة من وجهة مختلفة، فكل شيء في نظره ستتم تسويته، كما أنه وزوجته أوليفيا يعيشان في قطعة من الجنة، بحسب رأيه. أما الزوجة التي تشارك راوول نفحة من سعادته فتستشعر الكابوس اللوجستي للوضع وما قد ينجم عنه، لاسيما أنه لدى اتصالهما بقنصلية جنوب إفريقيا في المالديف طلباً للمساعدة، أبلغهما ممثل لها عبر تطبيق "واتسآب"، أن هناك 40 شخصاً آخر عالقين في المالديف مثلهما، وأن الخيار الوحيد المتوافر يكمن في استئجار طائرة خاصة على نفقتهما بقيمة تصل إلى 104 آلاف دولار.