إلغاء حفلات الكاريوكي في اليابان

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أضحت الطوارئ بديلاً عن حفلات الكاريوكي في اليابان، حيث دعت طوكيو، عقب حضها منذ بضعة أسابيع الناس على العدول عن الاحتفاء بساكورا أو تفتح أزهار شجر الكرز الذي يحتل مكانة مميزة لدى اليابانيين، إلى الامتناع عن ارتياد حفلات الكاريوكي الوطنية وسط دعوات لاتخاذ تدابير أكثر تشدداً، تصل لحدّ إعلان حالة طوارئ عامة في البلاد لكبح جماح «كوفيد 19» الآخذ في الانتشار.

وأشارت حاكمة مدينة طوكيو يوريكو كويكي إلى ضرورة تجنب 14 مليون ياباني زيارة الملاهي والمطاعم، وتأجيل حفلات الكاريوكي حتى 12 أبريل. كما دعا مسؤول طبي رفيع الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ عامة قبل «فوات الأوان».

ومع أن اليابان كانت قد تجنبت نوعا ما تفشي وباء كورونا، إلا أن ارتفاع عدد الحالات المسجلة في طوكيو، بما في ذلك وجود أشخاص لم تعرف مصدر إصابتهم، ووفاة أشهر ممثل كوميدي ياباني أشعل شرارة المطالبة بمزيد من الخطوات من جانب الحكومة.