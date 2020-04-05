أستاذ فيزياء يحوّل منزله إلى استوديو لتقديم المحاضرات عن بُعد

المصدر: البيان الإلكتروني

إحساساً بالمسؤولية وتضامناً مع الوضع الحالي من تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس بسبب انتشار فيروس كورونا، حوّل أستاذ الفيزياء بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض صالح بن عبدالعزيز السنيدي؛ جزءاً من منزله إلى استديو يقوم فيه بتصوير محاضراته وبثّها لطلابه عبر منصات التعليم والتدريب الإلكتروني عن بُعد.

وخصّص السنيدي؛ ساعات من يومه يقوم خلالها بالتصوير لمحاضرات مادة الفيزياء التي تتطلب الشرح المباشر والتوضيح وحل المسائل وتوضيح القوانين.. التي من المهم أن يشاهدها الطالب والمتدرب بشكل مباشر.

وأكّد السنيدي؛ أن التعليم أو التدريب عن بُعد يفي بجزءٍ من متطلبات التعليم والتدريب، ويكتمل هذا بأن تكون لدى الطالب الرغبة والجدية والاستعداد والمتابعة المستمرة والتواصل المباشر مع أستاذه لكي يتم الاستيضاح عمّا أُشكل عليه، بحسب صحيفة "سبق" الإلكترونية.

ولفت إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بذلت جهداً كبيراً؛ مثلها مثل باقي الجهات التعليمية في السعودية، في تسهيل التعامل مع المنصات التعليمية والتدريبة؛ لكي تنجح هذه المرحلة.