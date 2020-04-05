مذنّب «بوريسوف» يشهد تغيّرات سريعة

المصدر: (دبي - البيان)

أفاد علماء في جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، أن مختبر «هابل» الفضائي سجل تغيرات سريعة في شكل مذنب «بوريسوف»، باعتباره أول جرم فضائي يأتينا من خارج المنظومة الشمسية.

وجاء في بيان نشره العلماء، حسب موقع روسيا اليوم، أن الصورة الفوتوغرافية التي التقطها «هابل»، تدل على أن نواة المذنب تتكون حالياً من قسمين، تفصل بينهما مسافة 180 كيلومتراً. وتناسب سرعة سيرهما، سرعة سير شظايا ناجمة عن انقسام نوايا المذنبات داخل المنظومة الشمسية.

ورصد عالم الفلك من جامعة كاليفورنيا، دافيد جويت، مذنب «بوريسوف» على مدى 6 أشهر باستخدام التلسكوبات الأرضية، ومختبر «هابل» الفضائي الأمريكي، الذي يلتقط مرة واحدة في الأسبوع، صوراً فوتوغرافية للمذنب، بقدر اقترابه من حدود المنظومة الشمسية. وشهد دافيد جويت وزملاؤه، نهاية مارس الماضي، تغيرات غريبة في ملامح المذنب، حيث تحول من بقعة سماوية واحدة، إلى بقعتين مضيئتين.