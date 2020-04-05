العيالة فن شعبي يعكس أصالة الإمارات

المصدر: رصد وتصوير: عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال.

«البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل، واليوم يتعرض بن ربيع للفن الشعبي «العيالة».

تعد «العيالة» من الفنون الشعبية الإماراتية العربية الأصيلة، وهي عبارة عن فن يتضمن غناءً جماعياً، وتؤدّى «العيالة» في كل المناسبات الاجتماعية والوطنية. ويصطفّ المؤدون في صفَّين متقابلين لأداء فن العيالة، حيث يضم كل صف 20 رجلاً أو أكثر في عرض يحاكي مشهد المعركة، حاملين عِصي الخيزران الرفيعة التي ترمز إلى الرماح والسيوف.

حيث يقف أفراد كل صف متلاصقين جنباً إلى جنب، ويضع كلٌ منهم يده اليسرى خلف ظهر الآخر. ويقوم قائد الفرقة بتحديد الإيقاع والمحافظة على نظمه. ويقف عازفو الطبول الذين يحملون الطبول الكبيرة والصغيرة والدفوف والطوس النحاسية بين صفوف الرجال.