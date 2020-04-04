فيلة تايلاند تعاني الجوع بسبب الفيروس

المصدر: بانكوك - أ ف ب

توقف السياح عن زيارة تايلاند مع انتشار فيروس كورونا المستجد، فبات 2000 فيل تستخدم في نشاطات سياحية من دون عمل وتعاني من سوء التغذية وتقيد إلى سلاسل في مخيّمات مهجورة، وقد يصبح الوضع كارثياً في حال عدم توفير مساعدة عاجلة، على ما يحذر عاملون في القطاع.نظراً لتوقف الزيارات السياحية، يقيد الفيل إيكاسيت (43 عاماً) لمدّة 18 ساعة يومياً في مخيّم على بعد 30 كيلومتراً غرب شيانغ ماي (شمال). وبسبب تراجع الإيرادات، لم يعد صاحبه يملك المال لتقديم ما يكفي من الطعام له.الخيار الوحيد أمام الفيل هو التسوّل للحصول على الموز مـن معـــبد قريب، أو السـير على الطريق بحثاً عن عشب طويل وهـو نادر خلال موسم الجفاف الشديد هذا العام. لكن مروّضه كوسين يقـول لوكالة فرانـس بــرس إن «هذا ليـس كافياً، فهـو لا يحصل سوى على نصف الحصّة اليوميــــة. وصحتـه في خطر».