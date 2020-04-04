جهاز يظهر اختبار «كورونا» في ساعتين

المصدر: طوكيو - رويترز

قالت شركة فوجي فيلم هولدنجز اليابانية، إنها ابتكرت جهاز اختبار جديداً لفيروس «كورونا» يخفض الوقت المطلوب لظهور النتيجة إلى نحو ساعتين فحسب. وذكرت الشركة أمس، أن الجهاز من ابتكار (فوجي فيلم واكو بيور كيميكال كورب) التابعة لها وسيطرح في 15 أبريل الجاري.

وقالت إن جهاز الكشف عن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، سيكون قادراً على إظهار النتيجة أسرع من أجهزة الفحص المستخدمة في الوقت الراهن التي تحتاج ما بين أربع وست ساعات لكشف نتيجة الاختبار. كما يجري اختبار عقار أفيجان الذي يعالج الإنفلونزا وابتكرته فوجي فيلم، كعلاج للفيروس في الصين.