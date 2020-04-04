«ناسا» تستعدّ لبعثات مأهولة إلى القمر والمريخ

أعلن جيم بريدنيشتاين، المسؤول بوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، أول من أمس، أن الوكالة ستواصل الاستعداد للبعثات البشرية المأهولة إلى القمر والمريخ كجزء من برنامج أرتميس.وكتب بريدنشتاين عبر تويتر أن «مهمة ناسا مستمرة خلال هذا الوقت، نحن فخورون للإعلان عن رؤيتنا للاستدامة على القمر بعد عام 2024 وكيف يجعلنا برنامج أرتميس على استعداد للمريخ». ويهدف البرنامج إلى عودة رواد الفضاء الأمريكيين مرة أخرى للهبوط على سطح القمر بحلول عام 2024 مع التركيز على إرسالهم في نهاية المطاف إلى المريخ.

وستحتفل المهمة بمرور أكثر من 50 عاماً على آخر مرة ذهب فيها البشر إلى مدار القمر.

وقال بريدنشتاين لموقع وكالة ناسا على الإنترنت إنه «بعد 20 عاماً من الحياة المتواصلة في مدار منخفض حول الأرض، نحن الآن جاهزون للتحدي الكبير التالي لاستكشاف الفضاء - تطوير وجود مستدام على القمر وحوله». نيويورك - د ب أ